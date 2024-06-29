Рейтинг вуза, стоимость обучения, квалификация преподавателей и отзывы выпускников — самое важное для родителей при выборе учебного заведения для ребёнка

Каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребёнка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей абитуриентов из всех округов страны.

Родители абитуриентов назвали наиболее важные факторы при выборе вуза для своего ребёнка. 1 из 3 в первую очередь учитывает рейтинг вуза. 32% — стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топ-3 важнейших характеристик — квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении (по 30% голосов родителей).

29% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвёртый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 26%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

Стоит отметить, что матери поступающих сильнее отцов вовлечены в процесс выбора вуза для ребёнка и чаще обращают внимание почти на все характеристики заведения, но наиболее важными для них оказались перечень предметов ЕГЭ и стоимость обучения — на это указали 39 и 38% женщин соответственно. Единственное, чем отцы интересуются активнее, — это учёт при поступлении результатов олимпиад школьников (9% против 4% среди матерей).

16% родителей утверждают, что не участвуют в выборе вуза для ребёнка, причём это больше характерно для отцов (19% против 13% среди матерей): «Для меня главное, что это выбор моего ребёнка. Поддержу в любом случае».

Судя по ответам, большинство абитуриентов предпочитают лично оценивать вуз — у 56% родителей дети посещали дни открытых дверей.

В основе рейтинга вузов «SuperJob» — такой параметр как размер заработной платы выпускников учебного заведения. Смотрите, куда отправлять учиться детей, чтобы они зарабатывали больше: Рейтинг IT-вузов; Рейтинг экономических вузов.

Время проведения опроса: 4—25 июня 2024 года.