Рейтинг вузов «Химические технологии, химия и фарма»

«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат, занятых в химической отрасли и фармацевтике молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах.

Абсолютным лидером рейтинга стал МГУ им. М.В. Ломоносова: медианная зарплата его выпускников составляет 240000 рублей в месяц. Высокий уровень подготовки подтверждают результаты студенческих олимпиад: в 2025 году студенты МГУ забрали 4 «золота» на Международной олимпиаде по химии и заняли первое место в командном зачёте.

На втором месте — МФТИ (медиана заработных плат выпускников этого вуза последних пяти лет — 220000 рублей). В списке достижений вуза — высокие результаты в Международной олимпиаде по химии у студентов профильных («золото», 2 «серебра» и «бронза») и непрофильных направлений подготовки (2 «золота»).

Третью строчку занимает СПбГУ с медианой заработных плат выпускников в 190000 рублей. СПбГУ — единственный вуз, чьи выпускники удостоены Нобелевских премий по химии (Н.И. Семёнов в 1956 и А.И. Екимов в 2023).

На 4 месте — сразу три вуза с медианной зарплатой выпускников в 175000 рублей: РХТУ им. Менделеева, Томский политех и НГУ. Студенты НГУ завоевали 2 золотых и 2 серебряных медали последней Международной химолимпиады.

5 место делят МИФИ, МЭИ и ИТМО: выпускники этих вузов зарабатывают сейчас по 170000 рублей (медиана).

На 6 месте расположились НИУ ВШЭ, НГТУ и Первый МГМУ им. Сеченова (165000 рублей).

7 место заняли КФУ, Санкт-Петербургский горный университет и РГУ нефти и газа им. Губкина (155000 рублей).

8 место — у РНИМУ им. Пирогова и ННГУ им. Лобачевского (150000 рублей).

9 место делят сразу четыре университета с зарплатами выпускников по 145000 рублей: СПбХФУ, Пермский политех, УрФУ и ТГУ.

На 10 месте — сразу пять вузов с медианной зарплат выпускников последних пяти лет в 140000 рублей: Иркутский политех, КНИТУ, Нижегородский техуниверситет им. Алексеева, СПбПУ и МИРЭА.

На двадцати строках рейтинга расположились 87 вузов, выпускающих специалистов для химической отрасли и фармы.

Нижний порог рейтинга в 2026 году соответствует медианной зарплате выпускников в 95000 рублей: на 20 месте расположились Кубанский государственный медицинский университет, Пензенский технологический университет и Юго-Западный государственный университет. Разрыв между первым и двадцатым местом составляет 145000 рублей: зарплаты выпускников МГУ в 2,5 раза выше, чем у выпускников вузов с 20-й строки рейтинга.

Рейтинг подготовлен исследовательским центром «SuperJob» на основе анализа доходов выпускников российских вузов 2020–2025 годов выпуска. В исследовании участвуют вузы с профильными химическими, химико-технологическими, инженерно-химическими и фармацевтическими направлениями подготовки специалистов.

В качестве источника информации используется база резюме «SuperJob» (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.

Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее 50% рассматриваемых резюме принадлежат работающим по специальности выпускникам, зарплаты которых соответствует ожиданиям из их резюме.

Для рейтинга отбираются резюме, размещённые не позднее чем за 365 календарных дней до даты выхода исследования.

Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.

Показатель «Оставшиеся в городе обучения» соответствует числу соискателей, которые ищут работу в городе получения образования.