Рейтинг юридических вузов России 2022

Сервис «Superjob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2016—2021 годов, занятых в сфере юриспруденции. Топ-5 лидеров рейтинга за прошедший год не изменился.

На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тысяч рублей и достигла 150 тысяч рублей в месяц. На второй строке с аналогичным приростом среднего заработка — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 145 тысяч рублей. Третье место — у Санкт-Петербургского государственного университета. Специалисты в правовой сфере, закончившие СПбГУ в 2016—2021 гг., в среднем зарабатывают 130 тысяч рублей (+15 тысяч рублей за год).

Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве РФ (120 тысяч рублей, +10 тысяч рублей за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина находится на пятой строке (110 тысяч рублей, +10 тысяч рублей за год).

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ поднялась сразу на 3 позиции в рейтинге с девятого на шестое место (100 тысяч рублей, +20 тысяч рублей).

В топ-10 рейтинга вошли московские и региональные вузы. Седьмую строку поделили Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (+10 тысяч рублей), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (+5 тысяч рублей) — их выпускники в первые 5 лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 95 тысяч рублей. На восьмом месте — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (92 тысяч рублей, +7 тысяч рублей). Девятую строку в этом году делят Пермский государственный национальный исследовательский университет и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (90 тысяч рублей, +10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно). На десятом месте сразу три вуза: Российский университет дружбы народов, Воронежский государственный университет и Государственный университет управления (87 тысяч рублей, +14 тысяч, 7 тысяч и 4 тысяч рублей соответственно).