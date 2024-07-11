Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 14:00

Рейтинг юридических вузов России 2024 года

Лидер рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30000 рублей (+18%).

На второй строке — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170000 рублей (+20000 рублей, +13% за год).

Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150000 руб. Причём НИУ «ВШЭ» удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх (+20000 рублей, +15%). СПбГУ удерживает свои позиции в топ-3 (+10000 рублей, + 8% за год).

Четвертую строку делят Финансовый университет при правительстве РФ (+10000 рублей, +8%) и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (+20000 рублей, +17%). Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают в Москве 140000 рублей в месяц. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ в этом году вошла в топ-5 (135000 рублей, +25000 рублей, + 23% за год).

На 6 строке — Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. РЭУ удалось подняться за год на 2 позиции: выпускники вуза зарабатывают в среднем 130000 руб. (+30000 рублей, +30%). 7 строку поделили Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (+15000 рублей, +14%) — их выпускники в первые 5 лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 120000 рублей.

На 8 месте — Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (+15000, +15%). Средняя зарплата выпускников правовых факультетов этих вузов в Москве в первые пять лет работы составляет 115000 рублей.

9 строку поделили Государственный университет управления и Пермский государственный национальный исследовательский университет (110000 рублей, +15000 рублей, +16%). На 10 месте со средним заработком выпускников в 105000 рублей сразу несколько вузов: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия и Национальный исследовательский Томский государственный университет (+15000 рублей, +17% за год).

Итак, на 2 строки за год вырос РЭУ им. Г.В. Плеханова (с 6-го на 4-е место). Улучшили свой результат на одну позицию НИУ «ВШЭ» (с 4-го на 3-е место), МГЮУ (с 5-го на 4-е место) и ВАВТ (с 6-го на 5-е место), а также Южно-Уральский государственный университет и Тульский государственный университет, занимающие сейчас 16-е и 17-е места соответственно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 36 копеек, доллар укрепился на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика