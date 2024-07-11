Рейтинг юридических вузов России 2024 года

Лидер рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30000 рублей (+18%).

На второй строке — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170000 рублей (+20000 рублей, +13% за год).

Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150000 руб. Причём НИУ «ВШЭ» удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх (+20000 рублей, +15%). СПбГУ удерживает свои позиции в топ-3 (+10000 рублей, + 8% за год).

Четвертую строку делят Финансовый университет при правительстве РФ (+10000 рублей, +8%) и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (+20000 рублей, +17%). Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают в Москве 140000 рублей в месяц. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ в этом году вошла в топ-5 (135000 рублей, +25000 рублей, + 23% за год).

На 6 строке — Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. РЭУ удалось подняться за год на 2 позиции: выпускники вуза зарабатывают в среднем 130000 руб. (+30000 рублей, +30%). 7 строку поделили Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (+15000 рублей, +14%) — их выпускники в первые 5 лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 120000 рублей.

На 8 месте — Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (+15000, +15%). Средняя зарплата выпускников правовых факультетов этих вузов в Москве в первые пять лет работы составляет 115000 рублей.

9 строку поделили Государственный университет управления и Пермский государственный национальный исследовательский университет (110000 рублей, +15000 рублей, +16%). На 10 месте со средним заработком выпускников в 105000 рублей сразу несколько вузов: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия и Национальный исследовательский Томский государственный университет (+15000 рублей, +17% за год).

Итак, на 2 строки за год вырос РЭУ им. Г.В. Плеханова (с 6-го на 4-е место). Улучшили свой результат на одну позицию НИУ «ВШЭ» (с 4-го на 3-е место), МГЮУ (с 5-го на 4-е место) и ВАВТ (с 6-го на 5-е место), а также Южно-Уральский государственный университет и Тульский государственный университет, занимающие сейчас 16-е и 17-е места соответственно.