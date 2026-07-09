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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.26 18:00

Рейтинг юридических вузов России 2026

«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах.

МГИМО вновь подтверждает статус абсолютного лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230000 рублей в месяц (+10000/+5% к 2025).

На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200000 рублей, +10000/+5%).

Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180000 рублей). Оба университета показали отличную динамику (+20000 рублей/+13% к 2025 году).
На 4 месте — сразу три вуза: МГЮА им. Кутафина, Финансовый университет при Правительстве РФ и ВАВТ Минэкономразвития (по 160000 рублей). МГЮА и Финансовый университет прибавили по 10000 рублей (+7%), сохранив позиции. Медианные зарплаты выпускников ВАВТ выросли за год на 20000 рублей, или 14%, академия поднялась за год на одну строку в рейтинге.

На 5 место поднялся РЭУ им. Плеханова (150000 рублей, +15000/+11%, +1 позиция в рейтинге).

На 6 месте — Казанский (Приволжский) федеральный университет (135000 рублей, +5000/+4%, +1 позиция за год).

7 место занимает Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя (130000 рублей, +10000 или 8%, +1 позиция).

8 место делят два университета: Государственный университет управления и ННГУ им. Лобачевского (по 127000 рублей). Оба вуза прибавили по 12000 рублей (10%) и поднялись на одну позицию.

На 9 месте находятся РГГУ, РАНХиГС и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) с медианной зарплатой выпускников 125000 рублей. РГГУ совершил рывок на 2 позиции (+20000/+19%), показав лучшую динамику среди вузов России, выпускающих юристов. РАНХиГС поднялся на одну строку (+15000/+14%). ВГУЮ (РПА Минюста) потерял одну позицию (+5000/+4%).

10 место занимают сразу три вуза: Пермский государственный национальный исследовательский университет, Военный университет им. князя Александра Невского Минобороны РФ и Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева (по 120000 рублей). Пермский университет сохранил позицию (+10000/+9%), Военный университет и РГУП поднялись на одну строку каждый (+15000/+14%).

Среди вузов второй десятки рейтинга улучшили свои показатели в 2026 году, поднявшись вверх на одну строку, Российская государственная академия интеллектуальной собственности (11 место, 117000 рублей, +17000/+17%), Саратовская государственная юридическая академия (14 место, 110000 рублей, +18000/+20%) и Белгородский государственный национальный исследовательский университет (18 место, 97000 рублей, +15000/+18%).

Нижний порог рейтинга в 2026 году соответствует медианной зарплате выпускников в 90000 рублей: на 20 месте Рязанский госуниверситет им. Есенина и ПетрГУ. Разрыв между первым и двадцатым местом — 140000 рублей: зарплаты у закончивших МГИМО в 2,5 раза выше, чем у выпускников вузов с 20 строки рейтинга, — еще одно свидетельство высокой востребованности выпускников топовых вузов на рынке труда.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых традиционно востребованы в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре, международном праве.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные юридические университеты.

В качестве источника информации используется база резюме «SuperJob» (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах корпоративного права, судебной защиты, правового консалтинга, международного права, налогового и таможенного регулирования, юридического сопровождения сделок и проч., размещённые не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования. Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, зарплата на которой соответствует ожиданиям из их резюме.

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Для выпускников, ищущих работу в регионах, зарплатные ожидания корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.

Показатель «Оставшиеся в городе обучения» соответствует числу соискателей, которые ищут работу в городе получения образования.

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