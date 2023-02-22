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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 14:00

Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе

С целью разработки решений по повышению энергопотребления в регионе, учитывая планы по запуску новых объектов генерации, на площадке Центра управления регионом прошло совещание с участием представителей правительства Мурманской области и руководителей крупнейших энергетических и промышленных предприятий. 

Председатель совещания – заместитель губернатора Алексей Лыженков, – отметил, что имеющийся резерв мощностей – свыше 650 МВт, – говорит о растущих возможностях для развития промышленности в регионе.  

«Сегодня хотелось бы начать проработку путей и способов использования этого резерва», – подчеркнул вице-губернатор. 

В разрезе первого вопроса о развитии генерации в регионе с докладами выступили директор Кольского РДУ Андрей Щенников, директор Кольской АЭС Василий Омельчук, директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров. 

«Мы видим необходимость синхронизации развития электроэнергетического и промышленного комплексов», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как следовало из докладов, в регионе в скором времени заработают новые генерирующие объекты: малая гидроэлектростанция на реке Паз «Арктика» и Кольская АЭС-2. Также, в 2023 году будет введена вторая очередь Кольской ВЭС. 

Что касается стимулирования энергопотребления, Кольская АЭС ведёт работу по «реализации» своих свободных мощностей, в том числе в рамках договора с КГМК на обеспечение электроэнергией производств по более выгодным ценам.

Алексей Лыженков предложил участникам со стороны крупного производства рассмотреть механизм заключения свободных двусторонних договоров поставки электрической энергии как один из основных для реализации новых проектов.

Второй вопрос касался передачи полномочий формирования Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПр ЭЭС) Системному оператору. В Мурманской области – это Кольское РДУ.  

Как отмечал ранее министр энергетики и ЖКХ региона Александр Кобытев, это ожидаемое и закономерное нововведение в законодательстве, поскольку именно Системный оператор, как энергокомпания верхнего уровня, обладает наиболее полной и точной информацией о том, чем живёт энергосистема сегодня и какие у неё сценарии развития в будущем. 

О перспективных проектах в регионе рассказала первый замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук. 

Подводя итоги, Алексей Лыженков отметил заинтересованность как энергетиков, так и крупных потребителей в дальнейшем взаимном развитии. Отдельно заместитель губернатора подчеркнул важность строительства КАЭС-2 в общей энергетической структуре региона, а также необходимость скоординированного подхода в разработке планов развития энергетики Мурманской области с участием органов власти и крупнейших предприятий региона, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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