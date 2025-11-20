Реже ходят в отпуска те, кто зарабатывает больше

Зарабатываешь больше — отдыхаешь меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных россиян и представители 1000 компаний из всех округов страны.

По статье 123 ТК РФ график отпусков на новый год должен быть утверждён не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, на деле же работа по согласованию очередности начинается значительно раньше. Согласно данным опроса, только 1 из 3 работающих полностью использует все дни госотпуска до конца года, у 55% накопится остаток разной продолжительности. Среди последних особенно интересны имеющие более 28 неиспользованных дней отдыха (это те, кто не успевает ходить в отпуска) — таких в общей сложности 13%.

Среди мужчин каждый шестой накопит к декабрю 2025 года более 4 недель неиспользованного отпуска (16%), среди женщин — каждая десятая.

Среди россиян старше 45 больше, чем среди более молодых респондентов, как тех, кто полностью отгуляет отпуск к концу года (36%), так и тех, кто накопит более 28 дней законного отдыха.

Среди людей со средним профессиональным образованием также выше доля тех, кто придерживается противоположных стратегий: полностью использующих отпуск (42% против 31% среди россиян с высшим) и накопивших более 28 дней (15 и 11% соответственно).

Чем выше зарплата, тем короче отпуск: полностью израсходовавших все дни госотпуска среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего (21%), а тех, у кого накопилось 28 и более неотгулянных дней, — больше всего (28%).

Сегодня в условиях нехватки персонала отношение работодателей к неиспользованным отпускам изменилось: работа по сокращению числа неизрасходованных дней оплачиваемого отпуска у сотрудников ведётся менее активно. Только каждая пятая компания (19%) просит работников отгуливать все положенные дни (5 лет назад каждая третья компания стремилась к тому, чтобы работники отдыхали согласно ТК РФ).

Время проведения опроса: 10—17 ноября 2025 года.