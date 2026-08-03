Реже всего опаздывают на работу сотрудники 45+

3 из 4 россиян никогда не опаздывают на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

Россияне все чаще утверждают, что не позволяют себе опаздывать: доля тех, кто называет себя исключительно пунктуальным, в 2026 году достигла 77% (+12 процентных пунктов за два года). Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 82% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 74—77%.

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, ещё 4% — несколько раз в месяц. Каждый восьмой (13%) опаздывает несколько раз в год.

Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 74% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 10%, а на час и более — лишь 3%.

Главные причины опозданий по‑прежнему связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта, однако их значимость снижается. На задержку автобусов сегодня жалуются 34% опрошенных (в 2024 году — 38%), на пробки на дорогах — 28% (был 31%). За два года заметно выросла доля тех, кто ссылается на форс‑мажорные обстоятельства, — с 7% до 16%. Чаще стали упоминать, что опоздали, потому что проспали (11% против 8% в 2024 году), помешали личные дела (8% против 6%) или семейные обязанности (7% против 4%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, ещё 2% подводит низкая мотивация.

Время проведения опроса: 13—27 июля 2026 года.