Реже всего россияне жалеют о кредитах, которые брали на покупку автомобиля или отпуск

Каждый четвёртый россиянин сожалеет о том, что оформил кредит. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего россияне брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13% опрошенных).

На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%). Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (8%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6%).

По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования россияне называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.

Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.

Каждый четвёртый россиянин (26%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй опрошенный (53%) убеждён, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить займ.

Чаще всего же россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).

Время проведения опроса: 4—12 августа 2024 года.