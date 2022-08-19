Реже всего жалуются на негативное влияние пандемии коронавируса на карьеру и профессиональное развитие воспитатели, программисты и медицинские сестры

Пандемия COVID-19 не сказалась на профессиональном развитии каждого второго россиянина. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющих опыт работы.

По оценкам 54% россиян пандемия никак не отразилась на их профессиональном росте. 28% видят негативные последствия: сокращения числа заказов, простои, сворачивание программ обучения и сотрудничества, закрытие проектов и предприятий. О положительном влиянии пандемии рассказали лишь 7%: к плюсам отнесли развитие некоторых сфер деятельности (например, сервисов доставки), появление новых навыков и опыта.

Положительные моменты в пандемии коронавируса молодёжь до 24 лет склонна находить чаще более зрелых граждан (12% против 4% среди тех, кому исполнилось больше 45 лет, соответственно): «Учился на удалёнке, вечерами бомбил в доставке. Много полезных знакомств».

За второй год пандемии россияне пересмотрели свои взгляды: в 2021-м было больше отзывов об отрицательном влиянии пандемии на карьеру, чем сегодня (33 и 28% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп меньше всего жалуются на отрицательное влияние коронавируса на продвижение в профессии воспитатели (81% из них не отмечает изменений или видит плюсы), программисты и медицинские сестры (по 76%).