Режим самоизоляции для поколения 65+ продлили до 23 августа. Что их ждёт, когда стариков выпустят из «бункера»?

В Мурманской области режим самоизоляции для старшего поколения (65+) продлевается на две недели. Кроме того, принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов работающим пенсионерам до 23 августа. При условии, если они не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, из-за коронавируса людям старшего поколения нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

А в это время, как пишет «Интерфакс», осенний подъём заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Это неизбежно, потому что закончится отпускной период, начнётся учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, сообщил эксперт в интервью ИА. Он также предположил, что осенью болезнь, вероятно, затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера», и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предполагает директор института.