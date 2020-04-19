Режим самоизоляции продолжается

Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса действовал до конца текущей недели, к вечеру субботы продлили его ещё минимум на семь дней, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов. При этом в большинстве субъектов данный режим действует до конца апреля или до особого распоряжения.

Низкие показатели летальности в России от заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией, объясняются выявлением большого количества пациентов с легкой формой COVID-19, а также хорошей подготовкой медицинских учреждений к принятию пациентов. Соответствующее мнение в газете «Известия» изложил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. «Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», - приводит издание слова вирусолога.

Лукашев указал, что, вероятно, «большее значение для нас имеет статистика тяжёлых случаев и летальных исходов».

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 23.30 18 апреля в Мурманской области подтверждены 357 случаев заболевания коронавирусом: 258 в Кольском районе (Белокаменка); 59 в Кировско-Апатитской агломерации; 12 в Мурманске; 4 в Снежногорске; 3 в Североморске; 10 в Заполярном; 6 в Полярном; 2 в Мончегорске; 1 в Кандалакше; 2 в Полярных Зорях.

За прошедшие сутки 28 пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 327 человек находятся на лечении с CoViD-19; 2 летальных исхода.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

16 предварительно положительных результатов на коронавирус;

12 человек госпитализированы за прошедшие сутки;

148 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

865 человек находятся на обсервации;

407 человек находятся на самоизоляции;

19 человек сняты с обсервации.