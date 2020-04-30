Режим самоизоляции североморцев контролирует общественная комиссия

В ЗАТО г.Североморск продолжаются рейды с участием представителей полиции, Управления образования администрации ЗАТО и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На профилактическом учёте муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних сейчас 80 семей и 62 несовершеннолетних, из них 55 семей и 42 подростка – на постоянном контроле Управления образования. С начала поведения профилактических рейдов специалисты уже посетили больше ста адресов.

- Такие рейды проводятся, чтобы проконтролировать, как проходит у подростков дистанционное обучение, как ими соблюдается режим самоизоляции. Также они направлены на профилактику совершения ими правонарушений и преступлений. Когда дети были заняты учёбой, ходили в школы – в большей степени за ними присматривали педагоги. Сейчас контроль со стороны комиссии и управления образования усилен в связи с режимом повышенной готовности, - рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Васильева.

В маршруте очередного рейда - 10 адресов. Это семьи и дети, стоящие на профилактическом учёте. Параллельно специалисты проверяют детские площадки и общественные территории. Режим самоизоляции обязаны соблюдать не только взрослые, но и дети.

- Все правила закреплены в постановлении правительства региона. Горожанам запрещено покидать адрес фактического проживания без крайней необходимости. Исключения – служебная деятельность, выход в магазин за продуктами питания или товарами первой необходимости. Режим самоизоляции касается и детей. Прогулки при этом не запрещены, если они проходят недалеко от дома, в пределах 100 метров и в сопровождении взрослых (на одного взрослого - один ребёнок). Если несовершеннолетние дети (до 16 лет) обнаруживаются в общественных местах без сопровождения своих законных представителей, далеко от адреса фактического проживания, то здесь факт ненадлежащего исполнения обязанностей усматривается в действиях родителей - именно в рамках соблюдения режима самоизоляции. Если подросток достиг 16 лет, то конкретно в его действиях усматривается административное правонарушение. Полицейскими составляется протокол, он отправляется для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних или в суд, если речь идёт о человеке, достигшем 18 лет, - пояснила старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Альбина Ахматдинова.

Каждый случай всегда рассматривается индивидуально – и полицией, и в последующем Комиссией по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день составлено 2 административных протокола за нарушение режима самоизоляции. Решения по ним ещё не приняты, протоколы переданы на рассмотрение специалистов комиссии. Как известно, «домашний» режим продлён до 12 мая. Жителей флотской столицы призывают беречь себя и оставаться дома.