Режим самоизоляции, введённый на этой неделе, не нарушил рабочих графиков коммунальных служб флотской столицы

Очередной рейд по Североморску провёл муниципальный контроль. Маршрут проверяющие составили по жалобам жителей, в нём было больше десяти адресов.

На Душенова, 10 полторы недели нет света во дворе. По предписанию муниципального контроля, решить проблему предстоит сообща - управляющей компании и компании, которая обслуживает наружное освещение в Североморске.

На Сафонова, 25 и Гвардейской, 22 – колейность во дворе. На Комсомольской, 11 после ремонта крыши остался строительный мусор. Все нарушения зафиксированы, устранить их должны УК – как это сделала компания «Североморскгрупп» на Комсомольской, 23. Там коммунальщики оперативно отреагировали на жалобы жителей - расчистили проезд вдоль дома, привели в порядок тротуар и пешеходную зону.

- Сегодняшний рейд мы полностью посвятили обращениям жителей, которые они оставили в официальной группе «Муниципального контроля». Некоторые жалобы отработаны, по ряду адресов есть нарекания к содержанию придомовой территории. Управляющие компании получат предписания, также будем применять меры административного воздействия, - прокомментировал результат проверок заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.

Один из проблемных вопросов, который находится на постоянном контроле рабочей группы, – крупногабаритный и строительный мусор на контейнерных площадках города.

- Возможно, перенакопление КГМ связано с тем, что сейчас люди сидят дома, активно занимаются обустройством жилья, кто-то делает ремонт, кто-то перебирает вещи. На Северной Заставе, 38, к примеру, крупногабаритный мусор региональный перевозчик ООО «Севстрой» вывозит три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Сегодня проконтролируем вывоз, - рассказала ведущий специалист комитета по развитию городского хозяйства отдела муниципального жилищного контроля Татьяна Осадченко.

Гораздо сложнее ситуация складывается с вывозом строительного мусора. Всё, что остаётся после ремонта - шлакоблоки, штукатурка, бетон, гипсокартон – не относится к КГМ и не является зоной ответственности регионального перевозчика. Такой вид отходов убирать с контейнерных площадок горожане должны сами, заключив, например, с перевозчиком договор, в котором будут прописаны услуги грузчика, наём транспорта для вывоза строительного мусора на свалку.

- Сейчас управляющим компаниям дано поручение – вести фиксацию. Североморцев, которые складируют строительный мусор на контейнерной площадке, а значит, нарушают требования по обращению с ТКО, будем выявлять с помощью фото и видео фиксации, составлять протоколы и привлекать к административной ответственности. На контейнерной площадке должно быть чисто, это ответственность каждого из нас, - добавила Татьяна Осадченко.