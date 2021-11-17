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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 11:00

Режиссёр покажет северянам первую серию сериала «Везёт», который снимался в Мурманской области

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» мурманчане смогут увидеть 1 серию сериала «Везёт». Презентацию фильма проведёт режиссер Владимир Щегольков.

Напомним, фильм снимался в Мурманске и Кировске с февраля 2020 года по февраль 2021 года под рабочим названием «Иван». В массовке фильма приняли участие более тысячи северян.

В далеком северном городе на окраине России живёт бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов. Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с неё сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться...

В ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Михаил Полицеймако и т.д.

Автор сценария и режиссёр фильма - Владимир Щегольков, известный зрителям по сериалам «Московский дворик», «Виола Тараканова», «Москва. Центральный округ».

Презентация состоится 25 ноября в 18.30 в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан». Кинопоказ будет организован с учётом всех ковидных ограничений. Вход бесплатный.

Фестиваль «Северный характер» пройдёт с 25 по 28 ноября. Но кинопоказы и встречи будут длиться всю неделю – с 22 по 28 ноября. Свои фильмы представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Список фильмов размещен на сайте кинофестиваля northchar.ru/rus

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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