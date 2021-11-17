Режиссёр покажет северянам первую серию сериала «Везёт», который снимался в Мурманской области

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» мурманчане смогут увидеть 1 серию сериала «Везёт». Презентацию фильма проведёт режиссер Владимир Щегольков.

Напомним, фильм снимался в Мурманске и Кировске с февраля 2020 года по февраль 2021 года под рабочим названием «Иван». В массовке фильма приняли участие более тысячи северян.

В далеком северном городе на окраине России живёт бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов. Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с неё сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться...

В ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Михаил Полицеймако и т.д.

Автор сценария и режиссёр фильма - Владимир Щегольков, известный зрителям по сериалам «Московский дворик», «Виола Тараканова», «Москва. Центральный округ».

Презентация состоится 25 ноября в 18.30 в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан». Кинопоказ будет организован с учётом всех ковидных ограничений. Вход бесплатный.

Фестиваль «Северный характер» пройдёт с 25 по 28 ноября. Но кинопоказы и встречи будут длиться всю неделю – с 22 по 28 ноября. Свои фильмы представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Список фильмов размещен на сайте кинофестиваля northchar.ru/rus