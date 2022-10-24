Режиссёрский дебют, снятый в Мурманской области, покажут в заполярной столице до его всероссийской премьеры

25 октября в кинотеатре «Мираж Синема» режиссёр Анастасия Нечаева и продюсер Иван Болотников презентует картину «Велга», съёмки которой проводились на берегу Белого моря, в заполярном селе Кузомени.

Лента снята по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященном легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой. По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, главную роль в картине сыграла дочь Сергея Бодрова – Ольга. В фильме также заняты Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

В широкий прокат лента выйдет 27 октября: премьеры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Но Мурманск сможет насладиться дебютным фильмом Анастасии Нечаевой за два дня до выхода картины. После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с режиссером Анастасией Нечаевой и продюсером Иваном Болотниковым. В ноябре картина примет участие в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске.

Начало сеанса в 19.00 в кинотеатре «Мираж Синема».

Фото: https://vk.com/wall-152098019_30875?z=photo-152098019_458475384%2Falbum-152098019_00%2Frev