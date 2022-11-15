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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 11:00

Резидент Арктической зоны открыл уникальный сервисный комплекс для автопутешественников в Мурманской области

На 1517 км федеральной трассы Р-21 «Кола» возле посёлка Печенга в Мурманской области открылся многофункциональный придорожный сервисный комплекс. Уникальный для севера России объект, построенный в условиях преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), предоставляет широкий набор услуг для автопутешественников.

В сервисном комплексе Atlas работают как обычная АЗС, так и станция быстрой зарядки автомобилей, кафе арктической кухни и магазин, также в дальнейшем будут доступны услуги автомойки и автостоянки, шиномонтажа и бесплатной подкачки колес. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составили 27 млн рублей.

«К нам можно заехать вечером выходного дня, чтобы посидеть за столиком в зале с панорамными окнами или на открытой террасе с живописными видами на горы. В этом, пожалуй, и состояла главная идея проекта – создать для путешественников такие условия, чтобы они могли, находясь в дороге, полноценно и с удовольствием отдохнуть», – говорит Максим Кукушкин, управляющий директор компании.

Предпосылкой реализации проекта стало отсутствие в посёлке Печенга и соседних с ним населённых пунктах автозаправок.

«Ранее в Печенге была АЗС. Самая обычная, без каких-либо услуг: на ней просто заливали топливо. Потом её ликвидировали, – рассказывает Максим Кукушкин. – Мы решили построить многофункциональный комплекс примерно на том же месте, где когда-то была старая печенгская АЗС. Но не в самом посёлке, а рядом с ним, чтобы услугами сервисного центра удобно было пользоваться и жителям Печенги, и другим автопутешественникам».

Проект удалось запустить после победы в конкурсе беспроцентных займов АНО «Центр «Вторая школа» (учредители – администрация Печенгского муниципального округа и компания «Норникель»). В дальнейшем поддержкой для предпринимателей стало получение компанией «Ивекта Групп» статуса резидента АЗРФ – вместе со всеми положенными льготами.

«Над проектом мы начали работать полтора года назад. Первым делом обратились в мурманское архитектурное бюро «Центр городского развития», договорились, что хотим видеть современное, «легкое» здание в скандинавском стиле. Затем началось строительство, оборудование парковки, монтаж «умной АЗС» и электрозарядной станции», – рассказывает Максим Кукушкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одна из главных «изюминок» комплекса – кафе с арктической кухней: блюдами из оленины, рыбы, ягод, грибов, морепродуктов.

Для компании открытие комплекса в Печенге – не завершение, а лишь первый этап проекта. Вместе с Корпорацией развития Мурманской области предприниматель приступил к созданию ещё одного придорожного комплекса «АТЛАС», он будет расположен в Ловозере.

«Проект создания придорожного комплекса в Печенгском округе Корпорация развития Мурманской области сопровождала, начиная с момента поиска земельного участка под строительство. Новый же комплекс в Ловозере будет построен совместными усилиями при равном финансовом участии. Проект уже получил статус резидента АЗРФ», – отметила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

«Режим АЗРФ предоставил возможность реализовать инвестиционный проект с поддержкой государства практически любому предпринимателю в Арктике. Минимальный объем вложений составляет 1 млн рублей. При этом инвесторам самой большой в мире преференциальной территории доступны нулевые налоги на имущество, землю и прибыль на 5 лет, 10 лет действуют субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, до 2032 года предусмотрена возможность получения налогового вычета до 50% исчисленного НДПИ в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений. Кроме того, резидент АЗРФ может получить землю под новое предприятие, применять процедуру свободной таможенной зоны. Мы комплексно сопровождаем каждый проект, совместно с региональными институтами развития оказываем полный комплекс услуг и сервисов КРДВ, - сообщил директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ КРДВ Владимир Гудков. – Благодаря инструментам господдержки в Арктике уже запущено 45 новых предприятий. Это проекты в сферах логистики, оказания услуг, туризма, медицины, а также горнорудные, строительные и производственные компании, предприятия общественного питания. Ещё более 480 проектов находятся на различных стадиях реализации. Резиденты АЗРФ фактически вложили в свои проекты 56 млрд рублей, создали более 4,4 тысячи  рабочих мест».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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