Резидент Арктической зоны построит в Мурманской области форелевое хозяйство

Новый резидент арктической зоны из Мурманской области ООО «ФишФарм» создаст в Печенгском округе рыбоводное хозяйство по индустриальному выращиванию форели радужной.

Согласно бизнес-плану, инвестор планирует выйти на мощность до 400 тонн в год. Продукция нового хозяйства будет реализовываться на российском рынке. Проект является победителем конкурса долгосрочных проектов от АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

«Инвестиции в проект составят порядка 43 миллионов рублей, 30 из которых – беспроцентный займ в рамках конкурса. Будет создано 12 новых рабочих мест для местных жителей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, статус резидента АЗ РФ в Мурманской области получили 99 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые инвестируют более 128 миллиардов рублей и создадут более 4 тысяч новых рабочих мест.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431365/#&gid=1&pid=1