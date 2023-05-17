Резидент Арктической зоны РФ обновил гостиничный фонд в Мурманской области

Резидент Арктической зоны РФ оказывает санаторно-гостиничные услуги туристам, приезжающим в Апатиты. В рамках инвестиционного проекта компания «Кристалл» на территории действующего объекта гостеприимства построила комплекс из модульных эко-домиков, отремонтировала имеющийся номерной фонд и обновила медицинское и техническое оборудование.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в реализацию проекта инвестировано 95 млн рублей. Инвестор воспользовался налоговыми льготами, консультационными услугами, а также оформил земельный участок в аренду без торгов.

Недалеко от Апатитов находятся Хибинские горы, где любители пешеходного и лыжного туризма могут осваивать трассы, спуски и подъёмы вне зависимости от сезона. Комплекс, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр, рассчитан на приём 3 тысяч гостей в год.

«Мы построили современные эко-домики, где могут одномоментно разместиться 14 человек, и создали максимально комфортные условия для проживания. Провели благоустройство прилегающей территории и создали арт-парк современного искусства под открытым небом, где представлены различные арт-объекты, включая скульптуры», – рассказала директор ООО «Кристалл» Ольга Харитонова.

Гостиница-санаторий «Изовела» является центром медицинского туризма и оказывает услуги по санаторно-курортному лечению, предлагая широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур, включая собственные уникальные программы быстрого оздоровления.

По словам резидента АЗРФ, курирует данный проект Центр современного искусства «Сияние», созданный в Апатитах в 2020 году Андреем Малаховым — тележурналистом, продюсером, актером, меценатом и коллекционером современного искусства. Центр развивает программу арт-резиденций для художников, образовательное и исследовательское направления. На территории гостиницы-санатория «Изовела» запущен проект «Сделано в Апатитах», призванный оказать поддержку городским мастерам и ремесленникам по продвижению и реализации творческих работ.

Для гостей гостиницы-санатория «Изовела» Центр регулярно открывает постоянные и временные экспозиции работ современных российских и зарубежных художников, проводит творческие занятия и встречи с интересными людьми. В выставочном пространстве представлены работы художников из коллекции Андрея Малахова, заслуживших мировое признание.

«Всегда есть люди, которые любят и знают искусство, в том числе современное, и те, кто им интересуется. Все они являются нашими клиентами», – отметила Ольга Харитонова.

В зимнее время на территории гостиницы работает арт-каток с развлекательной программой для взрослых и детей, а летом в парке планирую проводить музыкальные и образовательные мероприятия.

Заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков подчеркивает, что режим АЗРФ даёт возможность бизнесу пользоваться значительными налоговыми льготами и административными преференциями.

«Благодаря статусу резидента Арктической зоны компании был предоставлен в аренду земельный участок, что позволило своевременно приступить к расширению номерного фонда. Значимая мера поддержки для инвесторов, которые создают новые рабочие места, – это уплата части затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% – для малого и среднего. Эта льгота даёт возможность резидентам АЗРФ предлагать работникам более высокую заработную плату и обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», – отметил Владимир Гудков.

По данным КРДВ, на сегодняшний день число резидентов Арктической зоны РФ превысило 600. Инвесторы вложили в реализацию проектов 80,5 млрд руб. и создали 6,7 тысячи рабочих мест, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото (Артём СМИРНОВ): https://gov-murman.ru