Резидент Арктической зоны РФ построит в Мурманской области экотурбазу

4 августа были зарегистрированы ещё три резидента Арктической зоны РФ от Мурманской области. Набор преференций получили компании «Мурманское море», «Мурманск Аврора Трэвел» и «Золото Арктики».

Инвестиционный проект компании «Золото Арктики» предусматривает строительство глэмпинга и кафе на берегу озера Куэтсъярви в Печенгском округе.

«Этот интересный туристический проект стал также победителем конкурса бизнес-проектов, организованного компанией «Норникель», и получил беспроцентный займ в размере 30 миллионов рублей. Выйти на максимальную мощность руководство компании планирует к 2026 году. Инвестиции в проект более 33 миллионов рублей», – пояснила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Развитию туризма в регионе будет также способствовать реализация инвестиционного проекта «Мурманск Аврора Трэвел», суть которого в создании туристического центра, способного проводить экскурсии с использованием современных VR-технологий. Инвестиции в проект составят более 13 миллионов рублей.

Компания «Мурманское море» реализует проект, связанный с рыбной отраслью, и вложит в него 1,8 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего от Мурманской области зарегистрировано 63 резидента АЗ РФ, которые инвестируют в регион более 87 миллиардов рублей и создадут 2108 рабочих мест.