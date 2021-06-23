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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 11:00

Резидент Арктической зоны РФ займется развитием спортивно-рекреационной зоны в Апатитах: к 2023 году запустят первую очередь обновленного проекта

Развитием спортивно-рекреационной зоны на горе Воробьиная в черте города Апатиты Мурманской области займётся новый резидент Арктической зоны РФ. Реализовывать инвестиционный проект Финансовая компания «Норд-Капитал» будет при поддержке местных органов власти по соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

«Гора Воробьиная – уникальное и практически неизвестное за пределами региона место. Наш проект направлен на то, чтобы показать жителям и гостям города, что у территории есть преимущества, которыми могут пользоваться не только любители активного отдыха, но и все, кому нравится проводить время на природе. Мы создадим современную инфраструктуру для активного комфортного и безопасного досуга», – отметил генеральный директор ООО «ФК «Норд-Капитал» Максим Журавлев.

Склоны этой горы надежно защищены от холодных ветров густой лесополосой. Здесь работают бугельные подъемники, в зимний период проводятся обучения новичков катанию на горных лыжах, сноуборде и соревнования учащихся городской спортшколы. Стратегией социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы предусмотрено развитие горы Воробьиная. Местные власти рассчитывают, что реализация проекта резидента АЗРФ поможет создать на горных склонах привлекательную социально-городскую среду и улучшить условия для занятий спортом.

«Администрация города Апатиты всячески приветствует появление на территории муниципального образования инвесторов, желающих реализовать свои проекты. Работаем над созданием благоприятных условий для реализации проектов, способствующих укреплению экономического потенциала города Апатиты, развитию его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния жителей города. Открыты к диалогу с инвесторами по всем возникающим вопросам. Наш выбор в пользу реального партнёрства – всестороннего, взаимовыгодного и долгосрочного», – прокомментировал глава администрации города Апатиты Николай Бова.

В течение двух лет на выделенном земельном участке будут построены административное здание с пунктом проката спортивного инвентаря для летних и зимних видов спорта, кафетерий, а на северо-западном склоне горы Воробьиной планируется организация площадок для барбекю и шести гриль-домиков. Ввести в эксплуатацию первую очередь проекта, который оценивается в 18 млн рублей, инвестор планирует летом 2023 года.

Дальнейшая перспектива развития горы Воробьиной предполагает строительство коттеджных домиков, дополнительных канатных дорог и трасс для маунтинбайка, катаний на горных и беговых лыжах, квадроциклах, а также обустройство зоны для тюбинга с отдельным подъемником.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 136 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму свыше 248 млрд рублей и трудоустроить более 7 тысяч человек. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале «Arctic Russia».

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