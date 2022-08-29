Резидент Арктической зоны Российской Федерации – Ковдорский ГОК – отмечает 60-летие

Такая информация прозвучала сегодня на оперативном совещании.

«Два месяца назад вместе с компанией «ЕвроХим» мы подписали соглашение на 100 млрд рублей на 10 лет для модернизации производства. В субботу мы посмотрели, как будет меняться карьер, оборудование. Также со своей стороны предоставили предприятию поддержку в форме права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, заключили специальный контракт. Благодаря этому Ковдорский ГОК будет работать и развиваться ещё не одно десятилетие – до 2047 года – гарантированно. А значит, там по-прежнему будут востребованы квалифицированные кадры и город продолжит жить полной жизнью», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также напомнил, что накануне Дня горняка с «ЕвроХимом» было подписано ещё одно соглашение – социальное. До 2025 года компания направит 1 млрд рублей на инфраструктуру Ковдорского округа.

Эти средства будут направлены:

– на капитальный ремонт Дворца культуры в г. Ковдор и сопутствующую инженерную инфраструктуру Дворца культуры в Ёнском;

– на капитальный ремонт Ковдорского краеведческого музея;

– на строительство инфекционного отделения больницы;

– на дополнительную оплату врачам дефицитных специальностей и ремонт квартир для переезжающих в Ковдор медработников;

– на благоустройство общественной территории площади им. Ленина (в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»);

– на снос недостроенного 9-этажного здания;

– в Ковдорский политехнический колледж (в рамках федеральной программы «Профессионалитет»);

– на создание Центра дополнительного образования на базе средней школы № 1 и другие проекты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что со стороны правительства Мурманской области ряду этих проектов также будет оказано софинансирование. Региональная власть системно наращивает финансовую поддержку всех муниципалитетов, включая Ковдорский округ. Так, с 2019 года из областных средств округу выделено порядка 2,4 млрд рублей, и в этом году планируется направить 1,1 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/