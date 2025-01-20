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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 10:00

Резидент АЗРФ будет производить 1500 беспилотников в месяц в Мурманске

Резидент Арктической зоны Российской Федерации компания «НПК ПРОГРЕСС» построит производственно-монтажный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в Мурманске. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложит 3,2 млн рублей. Мощность производства – 1500 аппаратов в месяц. Выпуск продукции начнётся в конце 2025 года. Комплексное сопровождение проекта также оказала Корпорация развития Мурманской области.

«В рамках проекта наша компания построит сборочный цех из быстровозводимых конструкций для производства беспилотных летательных аппаратов, особенно надводных. 40% продукции будет поставляться на экспорт, в том числе в страны Лиги Арабских государств», – генеральный директор компании рассказал Иван Суханов.

На всей территории Мурманской области действуют особые условия для предпринимателей, которые начинают новые инвестиционные проекты в регионе. Так, среди мер поддержки в рамках режима Арктической зоны РФ компании и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на компенсацию страховых взносов, льготы по налогам на землю, прибыль и имущество.

«КРДВ сопровождает предпринимателей Арктики на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Резидентам преференциального режима АЗРФ доступны сниженные налоговые ставки, административная и консультационная поддержка. Это ускоряет создание новых, необходимых стране, производств, создает комфортные условия для бизнеса в регионе», – подчеркнул директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Среди мер поддержки предпринимательства – компенсация страховых взносов в размере 75% на 10 лет. В течение первых пяти лет резидентства ставка налога на прибыль составляет 5%. Резиденты не облагаются налогом на землю первые три года. Первые пять лет предприниматели не облагаются налогом на имущество.

«На территории Мурманской области сегодня реализуются проекты общим объёмом порядка 260 млрд рублей, и более 40 проектов уже успешно работают на благо жителей Заполярья. Наши предприниматели активно используют возможности существующих механизмов мер государственной поддержки», – сказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по соглашениям с КРДВ, в режиме АЗРФ проекты реализуют 907 резидентов. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 147 млрд рублей и создал 11 тысяч рабочих мест. В работу введено 233 инвестиционных проекта в различных отраслях.

Подать заявку на вступление на резидентство можно на сайте: https://azrf.erdc.ru/.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29169&page=3

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