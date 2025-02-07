Резидент АЗРФ будет производить маскировочные комплекты для садоводства, охоты и рыбалки в Мурманской области

Индивидуальный предприниматель Ярослав Мироненко в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) организует производство маскировочных комплектов в Кандалакше. Продукция предприятия будет востребована у фермеров, охотников и рыболовов.

Мощность производства – 5450 маскировочных комплектов в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит 2,5 млн рублей. Выпуск продукции начнётся уже в феврале 2025 года.

«Мы будем производить маскировочные комплекты из спанбонда различных цветов – от белого до тёмных камуфляжных расцветок. Выпускать сети планируем небольшими партиями и по индивидуальным заказам. В планах – изготовление товаров для охоты и рыбалки, и производство укрывного материала для теплиц», – сказал Ярослав Мироненко.

Производство будет размещено в Кандалакше. По словам предпринимателя, это позволит масштабировать выпуск продукции, поскольку город – важный для региона транспортный узел.

«Преференциальный режим АЗРФ позволяет предпринимателю упростить ведение бизнеса в Арктике: КРДВ предоставляет резидентам налоговые льготы, административную и консультационную поддержку, сопровождая инвестиционные проекты в режиме одного окна на всех этапах реализации», – отметил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Как сообщает региональная Корпорация развития, резиденты АЗРФ в Мурманской области не облагаются налогом на землю в течение 3 лет и налогом на имущество в течение 5 лет. КРДВ субсидирует 75% страховых взносов в течение 10 лет резидентства. В течение первых 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, с пятого по десятый годы – 10%. В Мурманской области 297 резидентов АЗРФ. Бизнес уже вложил в экономику региона 53,02 млрд рублей, создал 3 088 рабочих мест. В работу введено 50 инвестиционных проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/