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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 11:30

Резидент АЗРФ откроет современную базу отдыха в Апатитах

Компания «Сосновая горка», резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), модернизирует базу отдыха в городе Апатиты. Объект размещения находится рядом с озером Имандра и горнолыжными трассами Хибин.

Первая очередь строительства будет включать кемпинг и шесть домов различной комфортности, рассчитанные на проживание 2,4 тысячи гостей в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит в реконструкцию и новое строительство 10,5 млн рублей. Первых туристов обновленная база отдыха примет в 2027 году.

«База отдыха находится в очень удобном для туристов месте: здесь рядом и красивейшее озеро Имандра, и горные склоны Хибин, проходит туристический маршрут «от Баренцева до Белого» – это идеальное место для изучения Русского Севера, которое станет комфортным и сможет предложить туристам все, что нужно для незабываемого путешествия», – рассказала директор компании Марина Скрябикова.

«Сосновая горка» существует с 1975 года и уже не соответствует запросам туристов. По словам директора компании, статус резидента АЗРФ поможет отремонтировать базу отдыха: модернизировать инженерные коммуникации, дома, баню и столовую, благоустроить территорию, сделать современный ремонт, закупить инвентарь. Также будут построены девять домов класса «комфорт» и «комфорт+», ресторан, банный комплекс и визит-центр «Хибины».

«Туризм – важная отрасль экономики Мурманской области, которая показывает ежегодный рост. Преференциальный режим АЗРФ предлагает предпринимателям сниженные налоговые ставки, оказывает административную и консультационную поддержку, что значительно упрощает ведение бизнеса и ускоряет ввод туристических проектов, что особенно важно для этой отрасли», – отметил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Резиденты АЗРФ в Мурманской области не облагаются налогом на землю в течение 3 лет и налогом на имущество в течение 5 лет. КРДВ субсидирует 75% страховых взносов в течение 10 лет резидентства. В течение первых 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, с пятого по десятый годы – 10%.

В Мурманской области 297 резидентов АЗРФ. Бизнес уже вложил в экономику региона 53 млрд рублей и создал три тысячи рабочих мест. В работу введено 50 инвестиционных проектов.

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