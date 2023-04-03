Резидент АЗРФ открыл первый ресторан национальной кухни в Мончегорске

Компания в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) открыла ресторан грузинской кухни на 110 посадочных мест в Мончегорске. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в первый в городе ресторан национальной кухни составляют 31,7 млн рублей.

Открытие ресторана «Джани ресторани» привлекло внимание жителей Мончегорска не только национальными грузинскими блюдами, но и неклассическим форматом работы.

«Если обычно работа официантов ограничивается приветствием посетителей, разносом блюд и уборкой посуды, то у нас они расскажут об истории грузинской кухни, станцуют или поздравят с днём рождения», – рассказал Павел Юдкин, директор компании. Он добавил, что меню ресторана достаточно питательное и разнообразное – в нём представлены различные блюда грузинской кухни от салатов до десертов, а также напитки.

По словам резидента, первые посетители по достоинству оценили вкусовые качества шашлыка и кебаба, супа харчо и бадриджани, сациви и долмы с мацони и, конечно, хинкали с начинками из разных видов мяса, а также с сыром и шпинатом. На компанию в ресторане можно заказать ассорти из шашлыков или большой шницель (диаметром 40 см), а также лопатку в тесте. Отдельная гордость заведения – чебуреки такого размера, что одного хватит, чтобы накормить двух человек.

Также в меню представлены различные виды хачапури – кубдари (с мясной начинкой), имерули и по-аджарски. По одной легенде, их выпекали в виде лодочки грузинские женщины для своих мужей, уходивших в море. Согласно другой истории, такими хачапури угощали моряков, возвратившихся на берег из дальнего плаванья.

«Так как наш ресторан работает по франшизе, то готовить блюда грузинской кухни наших поваров обучали мастера, которые прошли обучение в Грузии», – говорит Павел Юдкин.

По его словам, пример других городов показал, что грузинская кухня очень актуальна и востребована людьми, поэтому и было принято решение отрыть по франшизе в Мончегорске ресторан национальной кухни, который уже успел хорошо себя зарекомендовать в Нижнем Новгороде.

Для реализации инвестпроекта компания «ЮВГ Плюс» воспользовалась преференциями, предоставляемыми резидентам АЗРФ, в том числе, правом на налоговые льготы и возмещение страховых взносов для новых рабочих мест.

По соглашению с КРДВ, объём вложений в реализацию проекта составляет 31,7 млн рублей. Большая часть средств затрачена на декорирование помещений ресторана, покупку мебели, а также технологического, звукового и светового оборудования. Появление ресторана дало возможность трудоустройства 39 горожанам. Площадь «Джани ресторани» рассчитана на 110 посетителей. Как отметил Павел Юдкин, свободных столиков в нём не было не только в день открытия, но и на тестовых запусках.

«Одним из результатов работы государства по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Арктической зоне России, создания самого большого преференциального режима в мире на этой территории стало то, что уже более 100 новых предприятий запущены в работу. Бизнес создается в разных направлениях, общественное питание является одной из востребованных ниш, новые рестораны, кафе, пиццерии популярны у жителей российской Арктики и туристов и не пустуют ни летом, ни зимой. Любой предприниматель, вложив от 1 млн рублей, может открыть свое прибыльное дело, пользуясь налоговыми льготами и административными преференциями», – заявил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по данным КРДВ, подписано 580 соглашений об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Резиденты фактически вложили в проекты 77 млрд рублей, создали свыше 6,5 тысячи рабочих мест. Для бизнеса на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. КРДВ сопровождает деятельность резидентов от упаковки до запуска проекта, поддерживает в операционной деятельности, оказывает услуги и предоставляет полезные сервисы. Более подробную информацию по АЗРФ можно получить на сайте «Arctic-Russia».

Фото: https://gov-murman.ru