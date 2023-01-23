Резидент АЗРФ построит в Мончегорске детский развлекательный центр

В Мончегорске компания «Мир детства» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит многофункциональный детский развлекательный центр. Помимо развлекательной зоны комплекс будет включать кафе и площади для торговли детскими товарами и одеждой. Открытие намечено на 2026 год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в реализацию проекта инвестор вложит 36,6 млн рублей, будет создано 11 рабочих мест.

Уникальный объект начнут проектировать уже в 2023 году, строительство центра общей площадью около 1000 кв. метров начнётся в 2024 году.

По словам генерального директора ООО «Мир детства» Марии Макаровой, численность жителей Мончегорска составляет чуть более 41 тысячи человек, около 22% – дети до 6 лет и подростки (школьники) в возрасте от 7 до 17 лет. В городе есть учреждения дополнительного образования, кружки на базе школ и детских садов, однако крупного досугового центра, где можно было бы интересно провести время всей семьей, приобрести детские товары, отметить детский день рождения или организовать квест для группы детей, пока нет. Подобные учреждения есть в областном центре – Мурманске, расстояние от Мончегорска до него составляет более 100 км.

«Кроме развлекательной зоны для детей и подростков, включающей в себя зону развивающих игр, скалодром и батут, в центре будут располагаться зона отдыха и фотозона, кафе, где тоже можно будет проводить различные мероприятия, также предусмотрены площади для торговли детскими товарами и одеждой», – рассказала Мария Макарова.

Она отметила, что большую помощь по комплексному сопровождению проекта компании оказывает КРДВ, а статус резидента АЗРФ даёт особые преимущества.

«Административные и налоговые преференции, включая налог на прибыль, а также выделение земельного участка под строительство центра – все это благоприятно влияет на развитие и бизнеса, и, соответственно, работает на благо родного города и региона в целом», – сказала Мария Макарова.

«Режим АЗРФ предоставляет бизнесу широкий набор возможностей для реализации задуманного проекта. Благодаря льготам и преференциям предприниматели, являющиеся резидентами префрежима, могут значительно улучшить экономику своих проектов, что, в свою очередь, дает видимый рост деловой активности в Арктической зоне РФ. В северных регионах запускаются новые производственные предприятия, компании, оказывающие услуги и сервисы для местных жителей и туристов. На сегодня резиденты АЗРФ ввели в работу уже 77 проектов. В результате качество жизни людей растет, появляются новые рабочие места», – сообщил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего, по данным КРДВ, подписано 552 соглашения об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Резиденты фактически вложили в проекты 65 млрд рублей, создали более около 5,5 тысячи рабочих мест. Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-проектов. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. КРДВ сопровождает деятельность резидентов от упаковки до запуска проекта, поддерживает в операционной деятельности, оказывает услуги и предоставляет полезные сервисы.