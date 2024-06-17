Резидент АЗРФ построит всесезонную турбазу для гостей горнолыжного курорта в Мурманской области

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), компания «Эко-Газ» построит туристскую базу между Апатитами и Кировском в Мурманской области. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объём инвестиций в проект составит более 10 миллионов рублей, запуск намечен на 2026 год.

Резидент АЗРФ планирует построить десять капитальных домов, оснащённых всем необходимым для проживания гостей, баню и административное здание.

По словам генерального директора ООО «Эко-Газ» Василия Елисеенко, проект родился как ответ на потребность Мурманской области в новых местах размещения на фоне растущего спроса со стороны туристов.

«Нас посетили в прошлом году 300, а в этом году уже 400 тысяч туристов. Не хватает мест для размещения гостей, так что мы решили помочь региону и построить дополнительные мощности, – отметил руководитель компании-резидента. – Наш регион все больше и больше «затачивается» под горнолыжный спорт. У нас проводятся спортивные мероприятия, в том числе Кубок России по горнолыжным гонкам – как юношеский, так и взрослый; хотят провести первенство страны по лыжным гонкам, уже давно проводится первенство юниоров. Также важную роль играет традиционный туризм – походы в горы, тайгу».

Новая турбаза зимой будет принимать гостей горнолыжных курортов, находящихся в соседнем городе Кировске, а летом – туристов, отправляющихся в походы в Хибины.

«Планируем построить площадки для занятий спортом в летнее время, вокруг комплекса сделать беговую дорожку, поставить тренажёры», – добавил Елисеенко.

Выбор площадки для строительства нового объекта гостеприимства пал на место снесенного аварийного жилья, где раньше жили строители города Апатиты. Удобное расположение и близость к городским коммуникациям позволят резиденту АЗРФ создать все необходимые условия для гостей. От границы города Апатиты до турбазы чуть более километра, а до Кировска – около 10 километров. Это позволяет провести все необходимые коммуникации и обеспечить гостям комфортный доступ к курорту.

По информации КРДВ, в настоящее время на территориях российской Арктики инвестиционную деятельность ведут 775 резидентов АЗРФ с проектами на сумму 872 млрд рублей и планами создания 26,9 тысячи рабочих мест. Фактически бизнес вложил в экономику Арктики более 148 млрд рублей и создал почти 10 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область является одним из лидеров среди заполярных регионов по числу проектов, получивших льготный статус. Это 75-процентное субсидирование страховых взносов в течение 10 лет, нулевой налог на имущество и землю и налоговый вычет 50% по НДПИ. Также предусмотрена льготная ставка по УСН (доходы) – 1% и УСН (доходы минус расходы) – 5%. Резидент АЗРФ имеет право получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов. Более того, в его отношении государственная и экологическая экспертизы проектно-сметной документации проходят одновременно, что положительно влияет на соблюдении сроков реализации резидентами инвестпроектов.

Фото: https://gov-murman.ru