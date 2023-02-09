Резидент АЗРФ приобрёл танкер для обеспечения топливом компаний, находящихся на трассе Севморпути

Компания «РП-ШИППИНГ», реализующая проект по развитию логистики на трассе Северного морского пути, приобрела морской танкер арктического класса «Киликия» для выполнения бесперебойных поставок нефтепродуктов для заказчиков в рамках северного завоза. Танкер в том числе будет перевозить топливо на Дальнем Востоке, при необходимости – зарубежные рейсы.

К работе судно дедвейтом 20 тысяч тонн приступит во второй половине февраля 2023 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) вложил в проект 568 млн рублей.

«Наша компания осуществляет оптовую продажу и перевозку нефтеналивных грузов как в каботаже, так и на международном рынке собственным и арендованным флотом. В статусе резидента АЗРФ мы реализуем проект по развитию логистики Северного морского пути. Для этого приобретен танкер арктического класса ARC5 дедвейтом 20 тысяч тонн, ему присвоено новое имя «Киликия». Судно сможет обеспечить поставки и перевозки ГСМ в период летней и зимней арктической навигации на объекты, расположенные в прибрежной части трассы Севморпути, среди них крупные предприятия, реализующие важные для страны проекты в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе резиденты АЗРФ. По Северному морскому пути, на Дальнем Востоке в год планируется перевозить 100 тысяч тонн груза, на маршрут судно выйдет уже в феврале 2023 года», – сообщил генеральный директор «РП-ШИППИНГ» Александр Медведев.

Он отметил, что в реализацию проекта в рамках соглашения с КРДВ об инвестиционной деятельности в АЗРФ уже вложено 568 млн рублей.

«При участии Минвостокразвития России и КРДВ ПАО Сбербанк выдало нам кредит по льготной программе, направленной на привлечение заемных средств для реализации проектов резидентов АЗРФ. Сумма кредита составляет существенную часть общих вложений в проект. Кроме того, Минвостокразвития России оказало содействие в проведении сделки по покупке судна «Киликия», – сказал Александр Медведев.

«Предприятия резидентов АЗРФ вносят значительный вклад в развитие транспортно-логистической инфраструктуры российской Арктики. Используя механизмы государственной поддержки, бизнес активно реализует 48 проектов в сфере логистики и транспорта, направленных на создание портов, складских и логистических комплексов, оказание услуг по морским и авиационным перевозкам, другие. Девять проектов из этого числа уже введено в работу. Среди них авиапредприятие в Якутии, грузовой терминал в Архангельске, судоходное предприятие в Мурманской области», – отметил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего, по данным КРДВ, подписано 556 соглашений об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Резиденты фактически вложили в проекты более 70 млрд рублей, создали более 5,5 тысячи рабочих мест. Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-проектов. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. КРДВ сопровождает деятельность резидентов от упаковки до запуска проекта, поддерживает в операционной деятельности, оказывает услуги и предоставляет полезные сервисы. Более подробную информацию по АЗРФ можно получить на сайте «Arctic-Russia».

Фото: https://gov-murman.ru