Резидент АЗРФ создаст питомник по выращиванию хвойных деревьев в Мурманской области

Компания «Агротерра-М» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) создаст питомник по выращиванию сосен и елей в городе Кола. Предприятие также будет производить специализированный грунт и удобрения для хвойных древесных пород. Продукция компании предназначена для лесовосстановления, озеленения общественных пространств и частных домовладений. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит 95 млн рублей. Продажу саженцев и грунта компания начнёт с 2029 года.

«Предприятие будет одновременно производить и хранить более 10000 куб. метров плодородного грунта и выращивать около 3 тысяч саженцев елей и сосен возрастом два-три года с закрытой корневой системой. Посадочный материал предназначен для благоустройства территорий и восстановления лесопосадок. Он будет востребован у компаний, занимающихся озеленением, садоводческих товариществ и домовладельцев», – рассказал генеральный директор компании «Агротерра-М» Денис Шпиливой.

«Выращивание древесных саженцев – экологически и социально ответственный бизнес. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики поддерживает предпринимателей, предоставляя налоговые льготы и административные преференции. Это упрощает ввод инвестиционных проектов», – отметил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Как отмечает региональная Корпорация развития, резиденты АЗРФ в Мурманской области не облагаются налогом на землю в течение 3 лет и налогом на имущество в течение 5 лет. КРДВ субсидирует 75% страховых взносов в течение 10 лет резидентства. В течение первых 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, с пятого по десятый годы – 10%. В Мурманской области 297 резидентов АЗРФ. Бизнес уже вложил в экономику региона 53,02 млрд рублей, создал 3088 рабочих мест. В работу введено 50 инвестиционных проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/