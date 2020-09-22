Резидентам АЗРФ станут доступны региональные налоговые преференции

Проект закона об установлении региональных налоговых преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации сегодня принят депутатами Мурманской областной Думы.

Региональные преференции – это льготная ставка налога на прибыль в размере 5 % в первые пять лет и 10 % в последующие пять, также на пять лет будет обнулен налог на имущество. Для компаний, осуществляющих деятельность по упрощенной системе налогообложения в режиме «доходы» ставка, составит 1% первые три года и 3% процента последующие три года. Если компания использует режим «доходы минус расходы» ставка составит 5% в первые три года и 10 % в последующие три года.

«Федеральный закон был принят и вступил в силу 28 августа, теперь наша очередь ввести региональные преференции. Поддержка будет предоставляться тем, кто станет резидентом АЗРФ, то есть тем, кто реализует новый инвестиционный проект и вложит в него не менее миллиона рублей. Условия понятные и не ограничены по виду деятельности», – прокомментировала министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.