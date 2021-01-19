Резидентов АЗРФ в Мурманской области становится всё больше

18 января на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики была рассмотрена и одобрена заявка компании из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны России.

Число резидентов в ближайшее время пополнит компания «Студеный берег» с проектом по созданию базы отдыха, которая будет включать в себя 12 домов из натурального дерева и шесть глэмпингов, расположенных от побережья Баренцева до побережья Белого моря.

«В последние годы мы отмечаем существенный рост туристического потока. Мест, чтобы разместить желающих посетить Кольский полуостров, в «высокий сезон» не хватает. Компания планирует создать современную базу отдыха, отвечающую требованиям мирового уровня, способную принимать до 30 тысяч человек в год», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, комплекс будет принимать туристов в режиме «все включено», обеспечивая трансфер, размещение, питание, развлечения. Планируется, что для гостей будут проводиться туры по региону по основным направлениям, таким как экотуризм, дайвинг-сафари, гастрономический туризм.

Компания инвестирует более 113 миллионов рублей, создаст 45 новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2023 года.