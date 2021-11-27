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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 14:00

Резиденты Арктической зоны РФ уже реализовали в Мурманской области пять инвестиционных проектов

В Мурманской области резидентами Арктической зоны РФ уже реализованы пять инвестиционных проектов. Об этом на заседании правительства региона 26 ноября доложил генеральный директор «Управляющей компании «Столица Арктики» Александр Шутов.

ООО «УК «Столица Арктики» – организация, созданная в Мурманской области в июле прошлого года с целью управления территорией опережающего развития и оказания содействия резидентам преференциальных режимов на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

Как отметил Александр Шутов, для резидентов доступны не только беспрецедентные налоговые и административные льготы, но и целый комплекс мер финансовой поддержки, а также предоставление земельных участков в аренду без торгов.

Так, в текущем году стартовала программа субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным резидентами АЗРФ. В программе могут участвовать проекты с объемом инвестиций более 10 млн рублей. Также в текущем году по поручению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова запущена новая мера инфраструктурной поддержки проектов – Арктическая концессия. Суть заключается в компенсации затрат частного инвестора, вложившегося в создание необходимой инфраструктуры при помощи механизмов государственно-частного партнёрства.

Сегодня статус резидента преференциальных режимов ТОР И АЗРФ в Мурманской области получили более 100 компаний.

«За прошедший период мы уже имеем ряд реализованных резидентами проектов: введен в эксплуатацию завод по переработке рыбы в Терском районе «Терский Берег», предприятие по переработке вторсырья и производству малых архитектурных форм «Умная Среда», создано предприятие, оказывающее услуги по дноуглублению «Арктик Флот», судоходное транспортное предприятие «ОБЕРОН» и панорамный ресторан на вершине горы Айкуайвенчорр», – пояснил Александр Шутов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в ходе доклада отмечено, что ввод в эксплуатацию большинства объектов резидентов планируется в период 2023-2024 годов.

 

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