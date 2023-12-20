Резиденты АЗРФ, реализующие проекты в сфере туризма и спорта, получат возможность выкупить земельные участки по льготной цене

Внесены изменения в порядок определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже таких земельных участков без проведения торгов.

Так, резиденты АЗРФ, реализующие туристические и спортивные проекты на земельных участках, расположенных за границами населённых пунктов с видами разрешенного использования «Спорт» и «Туристическое» обслуживание» получили возможность выкупить земельные участки по льготной цене – 30% от кадастровой стоимости.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, для того чтобы воспользоваться данной возможностью, резиденты АЗРФ должны соответствовать следующим условиям:

- инвестиционный проект реализуется в сфере туристической деятельности;

- у арендуемого резидентом АЗРФ земельного участка должен быть установлен вид разрешенного использования «Спорт» (код 5.1), «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1);

- земельный участок расположен за границами населённых пунктов;

- у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устранённых нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.

Фото: https://gov-murman.ru