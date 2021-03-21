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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 18:40

Резиденты преференциальных режимов ТОР и АЗ РФ инвестируют миллиарды в развитие Мурманской области

Инвестиционный климат в регионе стабильно улучшается, Мурманская область лидирует по числу резидентов преференциальных режимов для бизнеса в Арктике, отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе онлайн-трансляции «Два года за два часа», посвящённой двум годам работы Андрея Чибиса на посту главы региона.

Вице-губернатор вышла в эфир с площадки цеха сварочных работ компании-резидента ТОР «Столица Арктики» «Ренейссанс Арктик» - подрядчика «НОВАТЭКа» в реализации проекта строительства линий сжижения природного газа для «Арктик СПГ 2». Компанией проведена большая работа по созданию современного производства по выпуску металлоконструкций в районе Нижнеростинского шоссе в Мурманске. Сейчас оборудование проверяют под нагрузкой, проводятся испытательные пусконаладочные работы, которые планируется завершить к маю.

На сегодняшний день резидентами первой и единственной арктической ТОР стали 5 компаний, общий объём инвестиций по проектам превышает 95 миллиардов рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

Вице-губернатор отметила, что резиденты инвестируют огромные суммы в развитие региона. Так, например, между компанией «НОВАТЭК» и правительством области заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве, за 10 лет объём финансирования составит 6 миллиардов рублей.

В ближайшее время число резидентов ТОР пополнится шестой компанией. Заявка уже одобрена комиссией Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ещё один преференциальная программа, которая действует на всей территории области и доступна малому и среднему бизнесу, – режим Арктической зоны РФ. Сегодня статус резидента АЗРФ получили 26 проектов в сфере туризма, строительства, создания городской инфраструктуры. Их реализация принесет региону свыше 51 миллиарда рублей и более 1300 новых рабочих мест.

Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что бурное развитие экономики региона и социальная ответственность крупного бизнеса решают наболевшую проблему оттока населения, прежде всего выпускников школ.

«Чтобы добиться успеха в жизни, с учётом того, какие компании у нас работают, что мы делаем сейчас с техническим университетом, как переоснащаем колледжи, молодым людям теперь совсем не обязательно куда-то ехать. Реализовать себя можно и нужно дома», - подчеркнул губернатор.

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