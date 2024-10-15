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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 14:00

Результатам исследований лояльности и удовлетворенности работой доверяет лишь 1 из 3 их участников

3 из 10 трудоустроенных россиян участвовали в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой в компании, но доверяют результатам только 36% из них. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе и проч. 3 из 10 россиян сталкивались на работе с подобными анкетами.

Женщины более отзывчивы: 76% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 68% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (47%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (44%).

Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.

Время проведения опроса: 20 сентября — 9 октября 2024 года.

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