Результаты анализов на коронавирус начали подтверждать в региональной лаборатории Роспотребнадзора

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, результаты анализов на коронавирус начали подтверждать в Мурманске. Региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на коронавирус без направления проб для окончательного подтверждения в научно-исследовательский институт.

Таким образом, положительный результат первого анализа на коронавирус, проведённого в лаборатории мурманского отделения Роспотребнадзора, не будет дополнительно проверяться в референс-центре. Переход на новую систему подтверждения результатов завершится через несколько дней, после чего региональные и федеральные показатели будут сведены в единую отчётность.

Всего на сегодня в Мурманской области проведены более 12 тысяч тестов. У 318 человек подтвердился коронавирус, из них 21 пациент выздоровели и выписаны из больниц, один человек скончался. 296 человека находятся на лечении с CoViD-19.