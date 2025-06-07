Результаты первого дня ЕГЭ-2025 в Мурманской области: 12 выпускников сдали экзамены на 100 балловУчёным до всего есть дело: изобрели генетический тест для оперативной диагностики опухоли мозга, узнали, чем пахнут древнеегипетские мумифицированные тела
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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 20:25

Результаты первого дня ЕГЭ-2025 в Мурманской области: 12 выпускников сдали экзамены на 100 баллов

В регионе опубликованы первые результаты ЕГЭ-2025. Так, число стобалльных результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в три раза. Девять выпускников получили высший балл по химии и три — по литературе. Это учащиеся из Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, гимназий №5, 8 и 10 областного центра, школы №19 Заполярного, школы №4 Оленегорска. 

«Первые результаты порадовали. Особенно приятно, что при увеличении числа сдающих химию каждый четвертый выпускник получил от 81 балла и выше. Значит, системная работа по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, создание центров «Уникум», открытие профильных классов по модели «Школа – предприятие» даёт хороший результат. Ждём талантливых выпускников на работу в Арктике», — поздравил участников с высокими баллами губернатор Андрей Чибис.

За высокими достижениями – огромная работа учеников и учителей.  Большинство участников ЕГЭ получили по истории, химии, литературе результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации — от 61 балла и выше.

«Благодарю всех педагогов, которые помогли выпускникам достойно подготовиться к экзаменам и обеспечивают проведение ЕГЭ на высоком организационном уровне», — подчеркнула Диана Кузнецова, министр образования и науки региона.

3 и 4 июля у выпускников 2025 года будет возможность пересдать один из предметов по своему выбору для улучшения результатов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548173/#&gid=1&pid=1

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