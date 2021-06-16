Результаты первого экзаменационного дня нас порадовали - Ольга Дзюба

15 июня опубликованы первые результаты единого государственного экзамена 2021 года. В Мурманской области, как и в целом в России, заметно улучшились по сравнению с прошлым годом результаты по географии и литературе. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

«Результаты первого экзаменационного дня нас порадовали: 1 стобалльник по географии и 6 – по литературе. Высокие баллы в диапазоне от 81 до 99 получили в Заполярье по химии 11% участников, по географии – 13%, по литературе – 28%. При этом значительно снизилось число не справившихся с экзаменационными заданиями. Главная цель ЕГЭ – дать возможность каждому получить независимую оценку знаний, выстроить профессиональную образовательную траекторию. За высокими достижениями – огромная работа выпускников и учителей в период ухудшения эпидемиологической ситуации», – сообщила Ольга Дзюба, министр образования и науки региона, поздравив участников с высокими баллами.

Выпускники региона, их родители и учителя с нетерпением ждут результатов по русскому языку, которые ожидаются не позднее 18 июня.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, основной период ЕГЭ завершится 2 июля.