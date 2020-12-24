Результаты работы Мурманской области в пожароопасный сезон 2020 года высоко оценили на совещании Рослесхоза

23 декабря состоялось совещание с Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, на котором обсудили итоги пожароопасного сезона 2020 года, задачи по пожаротушению на 2021 год, а также уделили внимание закупкам техники в рамках национального проекта Экология «Сохранение лесов».

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова выступила с докладом, в котором доложила об итогах пожароопасного сезона 2020 года в регионе.

«В течение пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 320,09 га, тушение выполняется оперативно, практически большинство случаев в первые сутки. В период с 1 июня по 30 сентября в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костер» сотрудниками Министерства и его подведомственными учреждениями – лесничествами было проведено 534 рейдовых мероприятия, направленных на выявление нарушений лесного законодательства, выполнен обширный комплекс мер по противопожарной пропаганде», – отметила глава ведомства.

Кроме того, министр сообщила, что подготовка к пожароопасному сезону 2021 года началась. Осуществляется защита бюджетных проектировок, планирование финансирования мероприятий, деятельности ГОКУ «Мурманская авиабаза». Проводится ревизия имущества, его подготовка к следующему пожароопасному сезону.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, и.о начальника департамента лесного хозяйства по СЗФО Игорь Мураев отметил, что бюджет Минприроды Мурманской области защищён в полном объёме в рамках бюджетных проектировок. Замечаний к министерству не предъявлено, наблюдается положительная динамика 2020 года в работе субъекта в сравнении с 2019/2018 годами. В заключении Игорь Мураев поблагодарил регион за увеличение количества государственных лесных инспекторов в результате реорганизации.