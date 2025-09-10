Резюме сотрудников в интернете чаще отслеживают IT-компании

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

44% эйчаров рассказали, что их компании осуществляют мониторинг активности персонала на рекрутинговых сайтах: 35% делают это давно, а 9% начали практиковать недавно. 47% опрошенных сообщили, что их организация не отслеживает резюме сотрудников, ещё 9% затруднились с ответом.

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 33%, в среднем и крупном бизнесе — 58 и 55% соответственно.

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в динамично развивающихся и высококонкурентных отраслях. Например, среди IT-компаний такой подход практикуют 6 из 10. И это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача для HR. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 55%, в продажах — 49%, в промышленности — 48%, в строительстве — 47%. И напротив, в секторе услуг (36%), медицине и логистике (по 32%) и особенно в HoReCa (27%) доля компаний, практикующих мониторинг, ниже среднего по рынке труда.

Время проведения опроса: 1 августа — 4 сентября 2025 года.