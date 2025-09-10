«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 14:00

Резюме сотрудников в интернете чаще отслеживают IT-компании

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

44% эйчаров рассказали, что их компании осуществляют мониторинг активности персонала на рекрутинговых сайтах: 35% делают это давно, а 9% начали практиковать недавно. 47% опрошенных сообщили, что их организация не отслеживает резюме сотрудников, ещё 9% затруднились с ответом.

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 33%, в среднем и крупном бизнесе — 58 и 55% соответственно.

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в динамично развивающихся и высококонкурентных отраслях. Например, среди IT-компаний такой подход практикуют 6 из 10. И это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача для HR. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 55%, в продажах — 49%, в промышленности — 48%, в строительстве — 47%. И напротив, в секторе услуг (36%), медицине и логистике (по 32%) и особенно в HoReCa (27%) доля компаний, практикующих мониторинг, ниже среднего по рынке труда.

Время проведения опроса: 1 августа — 4 сентября 2025 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»