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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 12:00

Риелторы – одни из самых дефицитных специалистов в России

С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли более 18 тысяч вакансий по всей стране, что на 8% больше, чем годом ранее. В Сибирском и Центральном федеральных округах самая активная динамика вакансий для агентов по недвижимости – 16% и 25% соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе, наоборот, выраженная отрицательная динамика: -23%.

В конце декабря в России отмечают День риелтора. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела с обеспеченностью кадрами в сфере недвижимости и какие качества нужны риелтору, чтобы быть успешным.  

С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли более 18 тысяч вакансий по всей стране, что на 8% больше, чем годом ранее. В Сибирском и Центральном федеральных округах самая активная динамика вакансий для агентов по недвижимости – 16% и 25% соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе, наоборот, выраженная отрицательная динамика: -23%.

Чаще всего риелторы требуются в Москве – каждая пятая вакансия (22%), Краснодарском крае (16%), Московской области (9%) и Санкт-Петербурге (7%) (наглядно на диаграмме 1).

В 2023 году риелторы стали одними из самых дефицитных специалистов в стране, индекс конкуренции по ним входит в топ-15 по России – 2,0 резюме на вакансию, что говорит о выраженном кадровом голоде. А в ряде регионов страны они и вовсе возглавляют рейтинг дефицитности. Так, например, в Алтайском крае – всего 0,6 резюме на вакансию, в Красноярском и Краснодарском краях – 0,7 резюме на вакансию.

Предлагаемая заработная плата (медианное значение) в 2023 году в целом по стране составляет 136100 рублей, что на 12% больше прошлогоднего значения, а ожидаемая зарплата (медиана) – даже меньше предлагаемой – 94600 рублей. В Петербурге за год зарплата риэлтора в вакансиях выросла со 145000 до 188000, в других регионах СЗФО рост дохода не такой выраженный. 

«При этом нужно понимать, что большую часть дохода риелторов составляют проценты от совершённых сделок, как и у других специалистов по продажам и работе с клиентами. Однако в ситуации дефицита кадров всё больше агентств недвижимости идут на увеличение постоянного оклада, не имеющего привязки к выполнению плана, чтобы замотивировать соискателей и начинающих агентов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

январь-ноябрь 2022

январь-ноябрь 2023

Динамика в %

Россия

121 400

136 100

12%

Москва

175 800

192 500

9%

Санкт-Петербург

145 200

188 000

29%

Южный ФО

150 000

148 500

-1%

Центральный ФО без Мск

109 600

111 700

2%

Северо-Кавказский ФО

51 600

107 900

109%

Северо-Западный ФО без СПб

99 600

100 000

0%

Уральский ФО

99 500

100 000

1%

Сибирский ФО

78 900

99 700

26%

Дальневосточный ФО

81 400

97 300

20%

Приволжский ФО

84 400

81 900

-3%

 

Главными навыками, которые работодатели из сферы строительства и недвижимости хотели бы видеть в будущих риелторах – это активные продажи, ведение переговоров, в том числе и телефонных, грамотная речь, поиск и привлечение клиентов (наглядно на диаграмме 2).

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