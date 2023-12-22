Риелторы – одни из самых дефицитных специалистов в России

С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли более 18 тысяч вакансий по всей стране, что на 8% больше, чем годом ранее. В Сибирском и Центральном федеральных округах самая активная динамика вакансий для агентов по недвижимости – 16% и 25% соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе, наоборот, выраженная отрицательная динамика: -23%.

В конце декабря в России отмечают День риелтора. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела с обеспеченностью кадрами в сфере недвижимости и какие качества нужны риелтору, чтобы быть успешным.

С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли более 18 тысяч вакансий по всей стране, что на 8% больше, чем годом ранее. В Сибирском и Центральном федеральных округах самая активная динамика вакансий для агентов по недвижимости – 16% и 25% соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе, наоборот, выраженная отрицательная динамика: -23%.

Чаще всего риелторы требуются в Москве – каждая пятая вакансия (22%), Краснодарском крае (16%), Московской области (9%) и Санкт-Петербурге (7%) (наглядно на диаграмме 1).

В 2023 году риелторы стали одними из самых дефицитных специалистов в стране, индекс конкуренции по ним входит в топ-15 по России – 2,0 резюме на вакансию, что говорит о выраженном кадровом голоде. А в ряде регионов страны они и вовсе возглавляют рейтинг дефицитности. Так, например, в Алтайском крае – всего 0,6 резюме на вакансию, в Красноярском и Краснодарском краях – 0,7 резюме на вакансию.

Предлагаемая заработная плата (медианное значение) в 2023 году в целом по стране составляет 136100 рублей, что на 12% больше прошлогоднего значения, а ожидаемая зарплата (медиана) – даже меньше предлагаемой – 94600 рублей. В Петербурге за год зарплата риэлтора в вакансиях выросла со 145000 до 188000, в других регионах СЗФО рост дохода не такой выраженный.

«При этом нужно понимать, что большую часть дохода риелторов составляют проценты от совершённых сделок, как и у других специалистов по продажам и работе с клиентами. Однако в ситуации дефицита кадров всё больше агентств недвижимости идут на увеличение постоянного оклада, не имеющего привязки к выполнению плана, чтобы замотивировать соискателей и начинающих агентов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

январь-ноябрь 2022 январь-ноябрь 2023 Динамика в % Россия 121 400 136 100 12% Москва 175 800 192 500 9% Санкт-Петербург 145 200 188 000 29% Южный ФО 150 000 148 500 -1% Центральный ФО без Мск 109 600 111 700 2% Северо-Кавказский ФО 51 600 107 900 109% Северо-Западный ФО без СПб 99 600 100 000 0% Уральский ФО 99 500 100 000 1% Сибирский ФО 78 900 99 700 26% Дальневосточный ФО 81 400 97 300 20% Приволжский ФО 84 400 81 900 -3%

Главными навыками, которые работодатели из сферы строительства и недвижимости хотели бы видеть в будущих риелторах – это активные продажи, ведение переговоров, в том числе и телефонных, грамотная речь, поиск и привлечение клиентов (наглядно на диаграмме 2).