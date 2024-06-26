Риелторы убеждают, что ипотека лучше аренды. Россияне сомневаются

В том, что выгоднее платить ипотеку, чем жить на съёмной квартире, уверены 6 из 10 риелторов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

61% риелторов утверждает, что выгоднее платить ипотеку, 24% — снимать жильё. Доводы противоречивые: «Приобретается собственное жильё. В дальнейшем можно в любой момент его продать»; «Банку переплата около 40%. На эти деньги можно всю жизнь снимать шикарное жильё и не быть привязанным к одной точке».

Среди экономически активных россиян голоса распределились так: 38% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 22% — снимать жильё. 4 из 10 затруднились с оценкой. Причём сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин (43 и 32% соответственно). Жители регионов — за ипотеку чаще, чем москвичи и петербуржцы.

Число сторонников съёмного жилья больше среди тех, кто моложе. Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.

Время проведения опроса: 1—15 июня 2024 года.