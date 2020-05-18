«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути

Планы по загрузке Северного морского пути (СМП) пока остаются прежними, хотя не исключено, что с учётом падения спроса на энергоресурсы они подвергнутся корректировке в краткосрочном периоде. Речь идёт не только об изменении объёмов ожидаемого грузопотока, но и структуре его наполнения.

Ранее вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после онлайн-заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики отметил, что на сегодняшний день правительство не собирается пересматривать загрузку СМП, подчеркнув, что понимает серьёзное влияние пандемии на реализацию некоторых проектов. «Надеюсь, что изменения в стоящие задачи по развитию СМП вносить не придётся. Но давайте для начала выйдем из этого кризиса, а потом будем принимать решения», - сказал Юрий Трутнев.

В 2019 году общий объём грузоперевозок по СМП составил 31,5 млн тонн. По плану к 2024 году грузопоток СМП должен составить 80 миллионов тонн, к 2030 - 120 млн тонн, а к 2035 году - 180 млн тонн. Основная доля перевозок должна прийтись на уголь, сжиженный природный газ, нефть и газовый конденсат, а также оборудование для освоения месторождений и строительство инфраструктуры.

Отсюда вытекают главные проблемы, которые могут возникнуть в области загрузки СМП, из-за глобального спада потребления энергоресурсов в мире и падения цен на них. Арктические проекты весьма дороги, и в сегодняшней ситуации велика вероятность переноса сроков их запуска. И если на планах по загрузке СМП в 2030 и 2035 году это может никак не сказаться, то 2024 год, что говорится, совсем не за горами. Некоторые проекты просто могут не запуститься к этому сроку.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, всё будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики после пандемии. «Коронавирус не настолько радикальная история, чтобы в корне изменить устройство мира. Едва ли после пандемии мы сойдём с пути роста потребления и бросимся в объятия нового мира Греты Тунберг, а значит, значение углеводородного сырья сохранится», - сказал эксперт. Он считает, что сейчас, на фоне кризиса, есть хорошая возможность скорректировать ближайшие планы развития СМП, отказавшись от некоторых весьма амбициозных, но экономически невыгодных проектов.

С точки зрения директора по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК «VYGON Consulting» Дарьи Козловой, COVID-19 является форс-мажорным фактором для сырьевых рынков, а не системным трендом на снижение потребления углеводородов. Большая часть крупных сырьевых проектов «СМП - Восток Ойл», заводы СПГ на Гыданском полуострове и угольные месторождения на Таймыре ориентированы на начало производства в 2024-2025 годах, поэтому по-прежнему будут востребованными. Только три этих проекта в соответствии с текущими планами способны дать суммарный потенциальный грузопоток порядка 60 млн тонн в 2024 году. Но риски для крупномасштабных высококапиталоёмких проектов в Арктике сохраняются. Есть опасность сокращения их финансирования и переноса сроков запуска. По мнению, Дарьи Козловой, здесь необходима поддержка государства, прежде всего за счет предоставления дешевого кредитования и изменения правил для банков.

«Оснований радикально пересматривать стратегические цели, нет, но их придётся слегка подкорректировать», - считает аналитик «Финнам» Алексей Калачев. Он уточнил, что добыча арктической нефти пока имеет высокую себестоимость. Не факт, что спрос и уровень мировых цен нам нефть в ближайшее время будет достаточным, чтобы обеспечить рентабельность её производства. «Что же касается каменного угля с Таймыра, то рыночная конъюнктура не на стороне этого проекта. Скорее всего, в долгосрочной перспективе спрос на уголь будет снижаться», - сказал Алексей Калачев, пишет rg.ru.