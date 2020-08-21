Риски пандемии коронавируса оказывают давление на курсы валют

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются после снижения 20 августа из-за негативной макростатистики по США, новости по снижению добычи странами ОПЕК+ поддерживают коррекционный рост котировок, свидетельствуют данные торгов.

Вчера была опубликована статистика по рынку труда США, которая показала, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 15 августа вновь оказалось выше одного миллиона, составив 1,106 миллиона. Прогноз составлял 925 тысяч заявок.

Во второй половине марта количество заявок подскочило с 282 тысяч до 3,3 миллиона, а затем и до рекордных 6,7 миллиона, и лишь на прошлой неделе показатель опустился ниже психологической отметки в один миллион, на которой не смог удержаться и двух недель подряд. Статистика вызвала опасения за экономику США, что отразилось и на ожиданиях по спросу, в результате нефть 20 августа подешевела.

Инвесторы оценивают и новости по ОПЕК+. В четверг СМИ сообщили со ссылкой на внутренний отчёт альянса, что страны ОПЕК+, которые в мае-июле не полностью выполняли свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны в августе-сентябре снизить добычу на дополнительные 2,31 миллиона баррелей в сутки для компенсации перепроизводства.

Риски пандемии коронавируса продолжают оставаться в центре внимания рынков, в том числе нефтяного. Вторая волна заражений может оказать дополнительное давление на восстановление спроса после падения в первом полугодии, опасаются трейдеры. Неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется, так как в ряде стран, таких как Германия, Бразилия, Южная Корея и Индия, фиксируют тревожный рост новых случаев заражения.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,7805 рубля. По отношению к последней сделке 20 августа доллар подешевел на копейку. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на копейку

Средневзвешенный курс евро со сроком расчтов «завтра» снизился к последней сделке на 1,79 копейки и составил 87,5471 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 12,10 копейки.