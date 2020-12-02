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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 10:30

Риски по решению альянса ОПЕК+ негативно сказываются на курсе рубля

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 4,15 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Ожидалось, что 1 декабря с вопросом по условиям соглашения после Нового года определится ОПЕК, а сегодня — весь альянс, однако, собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако, как сообщили источники РИА «Новости», оно перенесено на 3 декабря.

«Риски того, что альянс ОПЕК+ не сможет достичь соглашения, высоки», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ». Они также отметили, что из-за новой волны коронавируса и очередных карантинных ограничений профицит на рынке нефти в первой половине следующего года может составить 1,5-3 миллиона баррелей в сутки, если альянс не продлит текущие сокращения добычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,887 рубля. По отношению к последней сделке 1 декабря доллар подрос почти на 4 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 43,33 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 7,58 копейки и составил 91,5608 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 25,12 копейки.

 

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