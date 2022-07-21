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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 16:00

Риски, связанные с невыполнением работ, отсутствуют - глава регионального Минтранса осмотрел объекты дорожного ремонта в муниципалитетах

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин посетил Мончегорск. Вместе с главой администрации Виктором Садчиковым осмотрели объекты ремонта 2022 года.

На автомобильной дороге общего пользования местного значения на ул. Лесная работы завершены – произведено фрезерование, укладка верхнего слоя покрытия, нанесена разметка. Объём работ составил порядка 3400 квадратных метров.

В высокой степени готовности автомобильная дорога на Ленинградской набережной и автомобильная дорога на ул. Школьная. На сегодняшний день на объектах произведено фрезерование и укладка верхнего слоя покрытия, осталось нанести горизонтальную разметку. Объём работ на Ленинградской набережной составляет более 19500 квадратных метров, на ул.Школьная порядка 2500 квадратных метров. Завершение работ определено на 16 сентября и на 30 сентября 2022 года соответственно. Все работы будут завершены в срок.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, также была совершена рабочая поездка в Оленегорск, где ведутся работы на трех объектах. Вместе с главой муниципального округа Иваном Лебедевым осмотрены проезд от улицы Энергетиков до Ленинградского проспекта, д.7 и проезд от улицы Строительная, д.56 до ул. Энергетиков, д.2. На них произведена замена верхнего слоя покрытия, установлен бордюрный камень, осталось нанести разметку и привести в порядок прилегающую территорию.

На автомобильной дороге на ул. Ветеранов также ведутся работы. На сегодняшний день произведено фрезерование покрытия, объём работ порядка 3700 квадратных метров. Впереди работы по укладке верхнего слоя. Срок завершения определён на 15 августа 2022 года. Риски, связанные с невыполнением работ, отсутствуют.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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