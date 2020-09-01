Рисков по срокам завершения работ я не вижу – Евгений Никора

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжают преображаться общественные территории: зелёная зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория озера Ледового и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой и заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилом Белошеевым проверили, как подрядчик справляется с задачей по благоустройству зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова.

– Это показательный объект, на котором нет проблем ни по срокам, ни по качеству, – прокомментировала Оксана Астахова. – Отмечу работу подрядной организации по подбору качественных материалов и квалифицированных специалистов.

Во время осмотра зоны отдыха Евгений Никора отметил, что уже полностью готово асфальтобетонное покрытие будущих пешеходных и велосипедных дорожек, построены подпорные стены. Все земляные работы завершены на 95 процентов. Продолжается строительство лестничных маршей, ведущих от дома № 206 на Кольском проспекте вниз – к улице Копытова.

– На данный момент рисков по срокам завершения работ я не вижу, – рассказал Евгений Никора. – Важно сохранять высокий темп и следить за качеством. Далее предстоит большой объём работы по дополнительному озеленению.

В настоящее время устанавливаются опоры освещения, идёт монтаж системы электроснабжения и видеонаблюдения. Ручей, протекающий вдоль будущего сквера, уже очищен.

– Эта зелёная зона очень востребована жителями микрорайона, – рассказал Михаил Белошеев. – Важно, что проектом предусмотрено все для активного отдыха как взрослых, так и детей. Помимо спортивной и игровой площадок тут будут еще и безопасные велодорожки, протяженностью более километра.

Работы планируют завершить к октябрю. Общая площадь благоустройства – почти 5300 квадратных метров.