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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 17:00

Рисунки детей из Мурманской областной детской клинической больницы украсили борт космического корабля «Союз» в рамках международного арт-проекта «Ракета Мечты II»

Четыре пациента Мурманской областной детской клинической больницы отправили свои заветные мечты к звездам. В рамках международного арт-проекта «Ракета Мечты II», реализуемого благотворительным фондом «Юнити» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», рисунки юных северян были нанесены на корпус ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт космического аппарата успешно состоялся с космодрома Байконур.

Поездка детей на космодром была организована с соблюдением всех требований безопасности и под строгим медицинским контролем. На протяжении всего пути и во время пребывания на Байконуре юных пациентов сопровождал врач-онколог Мурманской областной детской клинической больницы Ярослав Олейник, а также профильные специалисты фонда «Юнити».

«Психоэмоциональное состояние ребенка играет важную  роль в процессе борьбы с онкологическим заболеванием. Положительные эмоции напрямую влияют на эффективность терапии. Проект «Ракета Мечты» — это один из инструментов реабилитации, который подарил нашим маленьким пациентам веру в чудо, мотивацию и силы для дальнейшего лечения. Особая благодарность организаторам проекта за то, что делаете жизнь детей ярче и наполняете ее светлыми красками», — отмечает заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Для участников была подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. Дети посетили ключевые объекты космодрома, увидели транспортировку ракеты-носителя на стартовый комплекс и встретились с представителями космической отрасли, включая экипаж космонавтов. Кульминацией поездки стало наблюдение за стартом ракеты со специальной смотровой площадки.

Подготовка к этому масштабному событию началась в апреле 2026 года. Во время творческих мастер-классов, организованных прямо в онкологическом отделении детской больницы, дети перенесли свои самые смелые мечты на бумагу. Впоследствии эти работы вошли в большой международный коллаж, украсивший борт космического корабля.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, проект «Ракета Мечты» направлен на психологическую поддержку детей с тяжелыми заболеваниями через творчество, образование и знакомство с космосом. Инициатива призвана показать, что даже самые невероятные мечты могут стать реальностью, а главный девиз проекта — «Ты не один во Вселенной!» — объединяет сотни людей ради помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

«На ракете-носителе крупными буквами написано «Жизнь не имеет конца». Этот простой и глубокий посыл, рождённый в больнице среди борьбы и надежды, стал для нас, для фонда «Юнити», главным символом запуска. Рядом с рисунками детей из разных стран, победивших и продолжающих бороться с раком, эти слова напоминают всем нам: любовь и жизнь действительно не имеют границ — ни земных, ни космических», — рассказала Алёна Кузьменко, президент Благотворительного фонда «Юнити».

Трансляцию запуска можно увидеть по ссылке.

 

 

 

Фото (Благотворительный фонд «Юнити»): https://gov-murman.ru/info/news/571441/#&gid=1&pid=1

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