Рисунки маленьких жителей Ловозера сто лет назад и современных детей будут сравниваться учёными РАН и Мурманского областного краеведческого музея

Исследования проводятся в рамках экспедиции РАН «Чистая Арктика – Восток – 77».

Под руководством участника экспедиции, сотрудника Мурманского областного краеведческого музея Константина Коткина учёные обнаружили в архивах несколько десятков рисунков саамских детей, живших в Ловозере более века назад.

«Дети, по заданию учителя, рисовали своё окружение в процессе традиционной хозяйственной деятельности, и мы планируем погрузить современных ловозерских ребят в выполнение рисунков в аналогичной манере и тематике», – рассказал исследователь.

Учёные не только планируют сравнить рисунки и комментарии к рисункам прапрадедов и их праправнуков, но и провести интервьюирование саамов в рамках комплексного исследования, которое проводится участниками экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77» на территории проживания 19 народов Севера от Мурманска до Уэлена, ведь задачей экспедиции является сбор данных о современном состоянии сообществ коренных малочисленных народов, изменениях в их традиционной деятельности, сохранности языка и культурного наследия. В частности, по итогам исследований будет создан ряд научных статей, проливающих свет на развитие современных сообществ кольских саамов. Кроме того, после завершения экспедиции планируется провести выставки рисунков маленьких саамов в Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, экспедиция «Чистая Арктика – Восток – 77» стартовала из Мурманска 15 августа 2023 года и проводит научные исследования по всей Арктике в рамках госзаданий или грантов ряда институтов Российской академии наук. Эта экспедиция выполняет задачи по разведке маршрутов и проведению установочных исследований для цикла экспедиций РАН в 2024-2030 годах. Участники экспедиции проводят испытания российской техники, средств связи, экипировки и материалов-утеплителей в рамках программ импортозамещения для Арктической зоны РФ. Публикации по итогам экспедиции должны стать базой для новой волны научного освоения российской Арктики и демонстрации исследовательскому сообществу новых методик и технологий проведения континентальных научных экспедиций.

Фото: https://gov-murman.ru